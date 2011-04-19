Інвестиції в основний капітал підприємств зв'язку знизилися майже в два рази
14:42, 19 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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В Україні інвестиції в основний капітал підприємств пошти і телекомунікацій у 2010 році становили 5,98 млрд. грн., що на 45,5% менше, ніж у 2009 році.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
При цьому основна частка інвестицій припала на сегмент телекомунікацій – понад 5,88 млрд. грн., інвестиції в підприємства поштового зв'язку становили 96 млн. грн.
Частка інвестицій в основний капітал підприємств галузі зв'язку в загальних інвестиціях в Україні в 2010 році становила 3,5%.
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