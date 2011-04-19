«Інтертелеком» почав надавати послуги зв'язку в шести нових регіонах України

Оператор стільникового зв`язку «Інтертелеком» (Одеса) завершив розширення покриття своєї мережі в 6-ти нових регіонах України, і з 19 квітня 2011 року почав надавати в них комерційні послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

19 квітня одночасно відкрили центри обслуговування абонентів у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях. Таким чином, з сьогоднішнього дня підключитися до мережі «Інтертелеком» зможуть жителі всіх регіонів України. До цього оператор надавав послуги зв`язку в 21 регіоні України.

У всіх регіонах компанія відкрила номерний ресурс ємністю 30 тис. номерів в кожному.

Довідка УНІАН. Оператор Інтертелеком (Одеса) надає послуги зв`язку в стандарті CDMA у всіх регіонах України. Має ліцензії на надання послуг у всіх регіонах України. Кількість абонентів - більше 565 тисяч.