На продовження будівництва метро в Харкові з держбюджету виділили 8 млн. грн.

На продовження будівництва станції Харківського метрополітену «Перемога» виділена субвенція з державного бюджету у розмірі 8 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це на засіданні постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій і сприяння підготовці та проведенню в місті Харкові чемпіонату Євро-2012 з футболу сказав заступник директора Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міськради Євген ФЕДОРЧУК.

За його словами, Харків отримав гроші на будівництво метро після стандартної процедури розподілу субвенції з держбюджету на сесії обласної ради.

Є.ФЕДОРЧУК наголосив, що графік будівництва і термін здачі в експлуатацію станції «Перемога» (9 травня 2012 року) залишається в силі і за умови своєчасного фінансування будівництва не буде коригуватися.