Харківський аеропорт до кінця року налагодить пряме авіасполучення з ОАЕ

Регулярне авіасполучення між Харковом та Об`єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) буде налагоджено до кінця 2011 року. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує у Харкові проекти до Євро-2012.

Згідно з повідомленням, компанія «Нью Системс АМ», яка є оператором Міжнародного аеропорту «Харків» (входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО), завершує переговорний процес з двома найбільшими авіаперевізниками Близького Сходу про організацію нових рейсів: авіакомпанією Air Arabia - прямий рейс за маршрутом «Харків - Шарджа» (15 км від Дубаї) та Flydubai - прямий рейс за маршрутом «Харків - Дубаї».

За даними прес-служби, обидва рейси будуть регулярними. На своїх рейсах Air Arabia використовує повітряні судна Airbus A-320, а Flydubai - Boeing 737-800NJ. За попередніми даними, прямий переліт з Харкова в ОАЕ займатиме близько 4,5 годин.

Авіаперевізники, з якими Міжнародний аеропорт «Харків» починає співробітничати, мають широку географію польотів. Air Arabia забезпечує покриття регіонів Індії (з її відомими курортами Гоа, Керала, Калькутта, Коші, Трівандрум), Шрі-ланки (Коломбо), Тунісу, Непалу та інших затребуваних туристичних напрямків Північної Африки, Близького Сходу та Індії.

Мережа маршрутів Flydubai більше сконцентрована на країнах Близького Сходу. Компанія пропонує перельоти за такими напрямками, як Судан, Пакистан, Афганістан, Ірак, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, Йорданія, Джібуті, Непал, Ліван, Шрі-ланка тощо. Таким чином, йдеться у повідомленні, користуючись послугами цих авіаперевізників, харків`яни та жителі сусідніх регіонів зможуть через ОАЕ з мінімальними витратами часу і зусиль дістатися до країн, які є популярними екзотичними курортами або перспективними діловими партнерами для України.

Досягнуті домовленості планується втілити в життя у стислі терміни. Перші практичні кроки на цьому шляху вже зроблені. Так, Air Arabia 13 квітня подала заявку в Державіаадміністрацію України на отримання дозволу для виконання відповідного рейсу. Перевізник планує отримати такий дозвіл до кінця цього місяця, що дозволить розпочати регулярні польоти в ОАЕ вже в червні 2011 року.

Розширення географії прямого авіаційного сполучення для Міжнародного аеропорту «Харків» проходить в рамках програми розвитку повітряних воріт Слобожанщини. Згідно з цією програмою, влітку 2011 року буде налагоджено також регулярне сполучення між Харковом і Прагою, повідомляє прес-служба DCH.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до Євро-2012. 1 квітня 2008 р. компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Аеропорт реконструюється у форматі приватно-державного партнерства коштом групи DCH (аеровокзальний комплекс) та держбюджету (летовище).

Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 251 млн. дол.