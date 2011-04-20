Міноборони Польщі дозволило першим особам держави літати на Ту-154М

Міністерство оборони Польщі відмінило заборону на польоти перших осіб держави на єдиному польському Ту-154М - аналогічному урядовому лайнеру, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

"З боку Міністерства оборони немає ніяких перешкод, аби Президент чи прем`єр полетіли цим бортом, якщо захочуть", - зазначив, як передає ІТАР-ТАСС, прес-секретар відомства Януш СЕЙМЕЙ.

Остаточне рішення про використання Ту-154М з бортовим номером 102, за його словами, прийматимуть канцелярії найвищих органів державної влади, котрі є розпорядниками машини.

25 березня міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ, у зв`язку з рекомендацією Росавіації припинити використання літаків Ту-154 до проведення необхідних доопрацювань, заборонив польоти VIP-персон на польському "Туполеві".

ВПС Польщі відправили до Москви письмовий запит з метою з`ясувати, чи стосуються рекомендації Росавіації урядового Ту-154М класу "люкс", який входить в авіапарк 36-го спеціального полку, що відповідає за перевезення перших осіб держави.

За даними польських ЗМІ, 19 квітня була одержана відповідь від російської сторони, в якій констатується, що польський борт може використовуватися без обмеження, зазначає NEWSru.

Урядовий Ту-154М - єдиний літак цього типу, що залишився в розпорядженні Польщі після трагічної авіакатастрофи борту номер один 10 квітня 2010 року, внаслідок якої загинув Президент Лех Качинський.