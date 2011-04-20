Ветерани-залізничники просять перенести професійне свято з листопада на серпень

Святкування Дня залізничника в Україні можуть перенести з листопада на серпень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», ветерани Південної та Донецької залізниць звернулися з відкритими листами до генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА, в яких просять перенести святкування Дня залізничника з четвертого листопада на першу неділю серпня.

На думку ветеранів залізничної галузі, в Україні свято залізничників необхідно перенести на першу неділю серпня, як це було впродовж багатьох років. Це дозволить працівникам магістралей відзначати професійне свято в один день зі своїми колегами з Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн.

"Це дозволить ще раз підкреслити, що залізниці України є невід'ємною частиною загального транспортного комплексу, який об'єднує наші країни", - йдеться в листах ветеранів-залізничників.

Згідно з повідомленням, рада Асоціації ветеранів війни та праці залізничного транспорту України на засіданні 19 квітня в Києві підтримала пропозиції ветеранів-залізничників про повернення традиційної дати святкування Дня залізничника. Учасники засідання вирішили просити керівництво «Укрзалізниці» й галузева Рада профспілки звернутися до керівництва держави з проханням перенести дату офіційного свята. Обговорення цього питання та ініціатив ветеранів триває.

Нагадаємо, цього року українські залізниці будуть святкувати 150-річчя. До дня залізничника в листопаді ц.р. планувалося створити на базі станції Київ-Товарний Музей історії залізничного транспорту.