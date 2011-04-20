У Німеччині триває страйк машиністів приватних залізничних компаній

Страйкмає закінчитисявнічна четвер, 21 квітня,повідомляєРЗ-Партнерз посиланнямна агентствоDPA.

Машиністиприватнихнімецькихзалізничнихперевізниківза закликом профспілкинімецькихмашиністів (GDL)почали60-годинний страйку понеділок,18 квітня,звимогою підвищеннязарплат.

Нагадаємо,щотільки16 квітнямашиністиприватнихкомпанійзакінчилипопереднюстрайк,що тривав 48годин,авсьогоз початку березнямашиністипротестували вцілому119годин.

Страйкуючівимагаютьукладення єдиноїтарифної угодидлявсіх 26тис.німецькихмашиністів наприміських,дальніхівантажнихпоїздах,атакожпідвищеннязарплатдорівнясвоїхколегз державногоконцернуDeutsche Bahn.

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