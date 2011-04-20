У Німеччині триває страйк машиністів приватних залізничних компаній
11:46, 20 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
1
Страйкмає закінчитисявнічна четвер, 21 квітня,повідомляєРЗ-Партнерз посиланнямна агентствоDPA.
Машиністиприватнихнімецькихзалізничнихперевізниківза закликом профспілкинімецькихмашиністів (GDL)почали60-годинний страйку понеділок,18 квітня,звимогою підвищеннязарплат.
Нагадаємо,щотільки16 квітнямашиністиприватнихкомпанійзакінчилипопереднюстрайк,що тривав 48годин,авсьогоз початку березнямашиністипротестували вцілому119годин.
Страйкуючівимагаютьукладення єдиноїтарифної угодидлявсіх 26тис.німецькихмашиністів наприміських,дальніхівантажнихпоїздах,атакожпідвищеннязарплатдорівнясвоїхколегз державногоконцернуDeutsche Bahn.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter