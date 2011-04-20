На прямій залізниці Париж - аеропорт Бове вкрали мідний кабель

Рух поїздів між Парижем і містом Бове, де розташований міжнародний аеропорт, що обслуговує рейси авіакомпаній-дискаунтерів, вчора було припинено через крадіжку електрокабеля на залізничних коліях.

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Parisien, зловмисники пробралися на залізничне полотно вночі. В результаті жителям Бове довелося їхати в столицю в об'їзд. Авіапасажирам, які планували дістатися до Парижа на поїзді, довелося пересісти на автобуси, які регулярно ходять між Парижем і аеропортом.

Національної компанії французьких залізниць (SNCF) вдалося відновити сполучення в другій половині дня.

Крадіжка кольорового металу на французькій залізниці часто порушує плани пасажирів. Кількість подібних крадіжок за 2010 рік зросла на 100% у зв'язку з різким зростанням цін на мідь. Щоб знизити апетити грабіжників, Мінекономіки розпорядилося скоротити з 3 тисяч до 500 євро максимальний розмір виплат готівкою за здачу кольорових і чорних металів.

У березні міністр екології Наталі Костюшко-Морізе оголосила ряд заходів, покликаних захистити залізничне полотно від грабіжників. Зокрема, за півтора роки держава і держкомпанія "Залізничні мережі" вкладуть 40 мільйонів євро, щоб захистити електрокабелі спеціальними коробами, встановити відеоспостереження і ввести спеціальне маркування кабелів, щоб їх не можна було легко збути.