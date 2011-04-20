У Черкасах вартість проїзду в тролейбусах зросте на 20%

З 1 травня вартість проїзду в черкаських тролейбусах підвищиться з 1 грн. до 1,25 грн. – Міністерство транспорту дало згоду на збільшення тарифу. Тож виконком Черкаської міськради ухвалив рішення підвищити плату за проїзд з 1 грн. до 1,25 грн.

Як повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на заступника міського голови Черкас Олексія ЛЕОНОВА, причиною зростання тарифів стали кілька факторів. Зокрема, зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення вартості запасних частин. Приміром, на 50% зросли в ціні шини. У 2009 році одне колесо коштувало 1280 грн., то вже на кінець 2010 року – 1960 грн. На 200% зросла вартість центрального редуктора. Рік тому він коштував 2200 грн., нині – 6500 грн. Вартість ресор збільшилася майже у 7 разів.

Черкаський міськвиконком подав документи на погодження до міністерства ще минулого року. За цей час ціни змінилися, мінімальна зарплата зросла. Якщо у наших розрахунках ми закладали 5% рентабельності, то вже у цих тарифах її фактично не буде.

Крім того, змінилася вартість проїзних квитків. Для громадян на місяць він коштуватиме 75 грн., на півмісяця – 37,50. Для студентів вищих навчальних закладів та учнів ПТУ – 37,50 та 18,75 (відповідно на місяць і півмісяця). Для учнів загальноосвітніх шкіл проїзний коштуватиме 25 грн. (місяць) та 12,50 (15 днів).