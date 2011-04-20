Путін: багато сусідів Росії «здали свої позиції» при вступі до СОТ

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що багато з країн-сусідів РФ «здали свої позиції» при вступі до Світової організації торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив, виступаючи у Держдумі Росії.

«Є тут засідка: нам треба дуже уважно дивитися на питання приєднання (до СОТ – УНІАН)… Там йде боротьба за кожною позицією… Ми не випадково 17 років ведемо переговори. Якби ми зробили, як деякі наші сусіди - здали б позиції, обнулили б позиції із завезення авіаційної техніки, - тоді не говорили б про відродження авіапрому, якби обнулили позиції з автомобільного транспорту – не говорили б про відродження автопрому, здали б позиції з сільського господарства – не було б про що говорити при підтримці сільгоспвиробників. Ми цього не зробили», - сказав В.ПУТІН.

«Наш митний захист удвічі вище, ніж у України, скажімо. Рівень митного захисту Митного союзу у два рази рівно вище – у нас 10,5%, а там 5,5%. Це реальний результат роботи на цьому напрямі», - додав В.ПУТІН.