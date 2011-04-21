РЗ до 2014 року планують запустити на Київ швидкісні поїзди Talgo

ВАТ "Російські залізниці" (РЗ) до 2014 року планують запустити на маршруті Москва-Київ поїзда Talgo з часом у дорозі шість годин, повідомив журналістам у кулуарах форуму "Тиждень російського бізнесу" старший віце-президент РЖД Валентин Гапанович.

"Ведеться робота над укладенням контракту. Поки йдеться про закупівлю Федеральною пасажирською компанією ("дочка" РЗ - ред.) шести поїздів. В першу чергу, для напрямку Москва-Берлін. Москва-Київ - теж Talgo плануємо, щоб скоротити час у дорозі до шести годин", - цитує В.Гапановича РІА Новости.

Топ-менеджер РЗ розповів, що поки що планується запустити дві пари: одна - з Москви, друга - з України. В.Гапанович додав, що для запуску такого руху в Київ потрібна незначна модернізація інфраструктури. "Позитивний ефект від вагонів Talgo, що вони дозволяють за рахунок схеми нахилу кузова підвищити швидкість без значних витрат на інфраструктуру. Ось чому Talgo нам цікавий", - підсумував топ-менеджер РЗ.

Президент РЗ В.Якунін та виконавчий директор Patentes Talgo Хосе Марія Оріоль Фабра наприкінці лютого підписали попередню угоду про постачання і техобслуговування 140 пасажирських вагонів з системою розсувної колісної пари. Передбачається, що договір буде підписано у червні 2011 року.

Поїзди системи Talgo використовуються на швидкісних лініях, що з'єднують Мадрид і Барселону з різними містами за межами Іспанії й всередині неї.