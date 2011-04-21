Сьогодні Sukhoi Superjet здійснив перший пасажирський рейс

ПершийпасажирськийрейсблизькомагістральноголітакаSukhoi Superjet100,виконанийвірменськоїавіакомпанією"Армавіа",приземливсяв аеропорту"Шереметьєво" учетвервранці,повідомляєРИАНовости зпосиланнямна аеропорт.

Лайнер,названий начестькосмонавтаЮріяГагаріна,приземлився вМосквіо04.45мск(терміналС),набортуповітряногосуднаперебувало більше90 пасажирів.АеропортШереметьєво12 квітня 2011отримавдозвілФедеральногоагентстваповітряноготранспорту(Росавіація)наприйоміобслуговуванняповітрянихсудентипуRRJ-95ійогомодифікацій.ПершийсерійнийSukhoi Superjetбувпоставлений "Армавіа" 19квітня.Власникавіакомпанії"Армавіа"МихайлоБагдасаровповідомив,щовчервні"Армавіа"візьмедругийлітакSukhoi Superjet100.Вінтакожсказав,щоналітакуSukhoi Superjet"Армавіа"планує виконуватирейсидо Москви,Санкт-Петербурга,Сочі івміста України.

БлизькомагістральнийпасажирськийлітакSukhoi Superjet100розрахованийна перевезення до98 пасажирівнавідстаньдо4,4тис.км.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter