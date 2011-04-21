"АероСвіт" 2 травня починає польоти з Києва в Краснодар

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 2 травня 2011 року приступає до виконання польотів із Києва в Краснодар (РФ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, у Києві польоти в Краснодар будуть зістиковані з іншими рейсами "АероСвіту".

З 2 травня ц.р. "АероСвіт" виконуватиме польоти в Краснодар щопонеділка, з 11 травня їх доповнять рейси щосереди, а з 5 червня – щонеділі. Таким чином, упродовж місяця авіаперевізник збільшить частотність рейсів на лінії з 1 до 3 на тиждень.

Крім Краснодара, "АероСвіт" також здійснює власні регулярні рейси до ще 6 міст Росії: Москви, Санкт-Петербурга, Калінінграда, Новосибірська (з 23 квітня), Нижньовартовська, а спільно з російською компанією "Донавіа" обслуговує лінію Київ – Ростов-на-Дону.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, є найбільшим українським авіаперевізником. У літній період 2011 року "АероСвіт" розширить мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, включаючи 5 трансконтинентальних ліній до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі й Бангкока.

Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також забезпечує доставку пасажирів до регіональних адміністративних центрів України.

"АероСвіт" оперує власним флотом у складі 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 7 далекомагістральних Boeing 767, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.