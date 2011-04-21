Харків отримав нові тролейбуси і автобуси, придбані до Євро-2012

Сьогодні до Харкова прибули 29 тролейбусів виробництва ТОВ «Львівські автобусні заводи» та 18 автобусів виробництва ЗАТ «Бориспільський автозавод», придбані в рамках підготовки Харкова до проведення Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, тролейбуси закуплені за рахунок позикових коштів бюджету міста, автобуси в рамках реформи транспортної мережі Харкова закуплені приватними перевізниками, які обслуговують муніципальні маршрути.Весь муніципальний транспорт на ліцензованих маршрутах буде зеленого кольору.

У ході церемонії випуску на маршрути нового транспорту, яка відбулася на площі Конституції, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН і Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС вручили перевізникам шляхові листи.

У своїй промові М.ДОБКІН зазначив, що реформування транспортної системи - складна робота, і передача рухомого складу - тільки верхівка айсберга, якій передувала велика організаційна робота. За його словами, транспортна реформа в районах області буде проводитися після завершення реформування транспортної системи міста, що дозволить скористатися набутим досвідом. На сьогодні в рамках реформи міського транспорту вирішується питання підвезення пасажирів з області до кордонів Харкова.

Тролейбус ЛАЗ розроблено спеціально для Харкова, в його конструкції застосовано тяговий двигун виробництва Харківського заводу «Електроважмаш», який дозволяє економити до 40% електроенергії. За рахунок повного приводу ЛАЗи можуть долати снігові наноси до 25 см. У салоні тролейбуса вперше встановлений кондиціонер. Комфорт водія і пасажирів забезпечується за рахунок додаткової пневмопідвіски та шумоізоляції, гарна оглядовість - за рахунок панорамного лобового скла та великих вікон салону. Вартість однієї машини становить 45 млн. грн.

Тролейбуси вийдуть на регулярні маршрути міста вже сьогодні.

За рахунок позикових коштів бюджету Харкова за договором, укладеним з ТОВ «Львівські автобусні заводи», купуються 74 тролейбуси та 11 автобусів. Раніше були отримані 16 автобусів і 30 тролейбусів особливо великої місткості. Для роботи на маршрутах міста автотранспортними підприємствами із грудня 2010 р. придбано 109 автобусів, з них: 61 середньої місткості, 48 великої місткості з низьким рівнем підлоги. Надалі процес оновлення міського транспорту триватиме, йдеться у повідомлені.