ДЗ підписала договори з рядом банків на понад 1 млрд. грн. для перекредитування

Донецька залізниця підписала договори з рядом банків для залучення кредитних коштів на загальну суму 1,089 млрд. грн. з метою перекредитування діючих кредитних договорів.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі України».

Зокрема, Донецька залізниця залучить терміном на 1 рік в «Укрсиббанку» 250 млн. грн. (загальна вартість договору – 281,5 млн. грн.), у «Райффайзен Банку Аваль» – 200 млн. грн. (вартість – 230,294 млн. грн.), в «Укрсоцбанку» – 14 млн. грн. (вартість – 16,458 млн. грн.).

Крім того, терміном на 3 роки будуть залучені кошти у Європейського промислового банку на суму 50 млн. грн. (вартість – 62,164 млн. грн.), у ПУМБ – 210 млн. грн. (вартість – 277,200 млн. грн.), у «ВТБ Банку» – 264,129 млн. грн. (вартість – 398,835 млн. грн.), у «Райффайзен Банку Аваль» – 100 млн. грн. (вартість – 148,777 млн. грн.).

Всі пропозиції банків акцептовані 18 березня 2011 року. Відповідні договори підписано з банками 15 квітня, з «Укрсоцбанком» – 14 квітня ц.р.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).