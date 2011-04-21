Windrose з 6 червня почне виконувати рейси з Борисполя до Спліта й Тівата

Авіакомпанія Windrose airlines у період із 6 червня по 24 вересня виконуватиме авіарейси до Спліта (Хорватія), а також до центрального міжнародного аеропорту Чорногорії Тівата.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, рейси до Чорногорії здійснюватимуться по понеділках, четвергах і суботах із терміналу F аеропорту «Бориспіль». Вильоти до Спліта - по суботах, а, починаючи з 23 червня, в той же час по понеділках і четвергах.

Польоти на обох маршрутах виконуватимуться на середньомагістральних літаках Airbus-321 місткістю 210 крісел.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація та виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP авіарейсів.