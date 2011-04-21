На Великдень громадський транспорт Києва працюватиме в особливому режимі

17:08, 21 квітня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У столиці під час святкування Великодня, у ніч з 23 на 24 квітня 2011 року наземний транспорт працюватиме у посиленому режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс», роботу фунікулеру та маршрутів громадського транспорту звичайного та таксомоторного режимів руху буде організовано до 2.00 24 квітня та розпочато з 5.00 год. 24 квітня. А саме: маршрути звичайного режиму руху:

- тролейбусні маршрути – №№ 1, 3, 8, 11, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46;

- трамвайні маршрути – №№ 1, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

- автобусні маршрути – №№ 21, 45, 55, 62, 99.

Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі: №№ 150, 155, 157, 157д, 159, 165, 166, 174, 179, 181, 182, 183, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 225, 234, 239, 245, 246, 249, 425, 433, 453, 457, 463, 474, 478, 501, 532, 534, 537, 548, 550, 554, 556, 562, 574, 584, 586, 597.

Також буде впроваджено додаткову зупинку з режимом роботи «на вимогу» на тролейбусних маршрутах №№ 1, 12, 42 біля Храму Всіх Святих в районі шляхопроводу по проспекту Дружби народів у напрямку ст. м. «Либідська». Зупинка діятиме з 23 по 25 квітня, а також у нічний час з 23 на 24 квітня.

У ніч з 23 на 24 квітня зупинку тролейбусів маршруту №8 «вул. І.Франка» буде перенесено ближче до вул. Пирогова.

Крім того, 24 квітня, після завершення церковних заходів, з 5.00 до 10.00 буде збільшено кількість рухомого складу на маршрутах наземного громадського транспорту, які пролягають біля місць проведення богослужінь.

З нагоди святкування світлого Христового Воскресіння змінюється також режим роботи Київського метрополітену.

Відтак, за інформацією комунального підприємства, у ніч з 23 на 24 квітня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.

Вранці 24 квітня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше.

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