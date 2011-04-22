У відносинах України і РФ ще є нереалізовані можливості – зустріч Єльченка з Гризловим

Москва. У відносинах між Україною та Росією зберігаються значні нереалізовані можливості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства України у Москві, про це йшлося під час зустрічі Надзвичайного і Повноважного посла України у РФ Володимира ЄЛЬЧЕНКА з головою Державної думи РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ.

«Співрозмовники погодилися, що відносини між Україною та Росією зберігають значні нереалізовані можливості. У цьому контексті наголошувалося на важливості започаткування нових економічних проектів, які б належним чином розкривали потенціал українсько-російського партнерства. Як конкретний приклад у цьому зв’язку було обговорено перспективність проекту будівництва високошвидкісної залізничної магістралі між Києвом та Москвою», йдеться у повідомленні.

Б.ГРИЗЛОВ дав високу оцінку нинішньому стану українсько-російських відносин, наголосив на вагомому впливі динамічного політичного діалогу на розвиток двостороннього співробітництва. Важливим наслідком суттєвого покращення атмосфери українсько-російських відносин стали рекордні показники двосторонньої торгівлі, досягнуті за підсумками минулого року.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшому розвитку українсько-російського міжрегіонального співробітництва. Спікер Держдуми РФ підтримав важливість більш активного парламентського сприяння роботі з розвитку зв’язків на регіональному рівні, у тому числі доцільність безпосередньої участі парламентаріїв двох держав в економічних форумах регіонів України і Росії.

Під час зустрічі було також обговорено можливості практичного сприяння з боку законодавчих органів двох держав забезпеченню виконання домовленостей президентів України і Росії щодо спрощення порядку перетину держкордону.