З 1 вересня розпочнеться широкомасштабна рекламна кампанія України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив сьогодні під час семінару з журналістами регіональних ЗМІ.

«З 1 вересня розпочнеться широкомасштабна рекламна кампанія України, присвячена Євро-2012», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що у рамках цієї кампанії будуть продемонстровані 5-6 рекламних роликів як на всесвітніх телеканалах, так і на українських.

Водночас віце-прем`єр підкреслив, що чіткіше рекламна стратегія щодо Євро-2012 визначиться після 2 грудня 2011 року, коли стане відомо, які конкретно матчі проводитимуться в кожному приймаючому українському місті.

Зокрема, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, після цього стане ясно, у яких країнах необхідно буде активізувати рекламу України до Євро-2012.