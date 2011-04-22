У Тернопільській області пасажироперевезення збільшилися на 2,3%

УТернопільськійобластів січні-березні 2011року порівнянозсічнем-березнем 2010року обсягипасажироперевезеньзбільшилисяна2,3%.



ЯкповідомиликореспондентуУНІАНв обласномууправлінністатистики,в ціломувсічні-березнівобласті перевезено24,9млн.пасажирів.



Залізничнимтранспортомперевезено1,4млн.пасажирів,що на11%більше,ніжусічні-березні2010 року.Послугамиавтомобільноготранспортускористалися18,4млн.пасажирів,що на1% більше.Прицьомуобсягиперевезеньпасажирівавтотранспортомфізичнихосіб зменшилисяна8,3%істановили11,9млн.



Обсягперевезеньпасажирівтролейбусамизбільшивсяна4,8%до5млн.чоловік.Кількістьплатнихпасажирів утролейбусахстановила2,1млн.(на4%більшепорівнянозсічнем-березнем2010 року).



Пасажирооборотусічні-березнів області збільшивсяна4%істановив446,3млн.пас./км.Назалізниці вінзбільшивсяна6,7%істановив205,9млн.пас./км.,пасажирооборотавтотранспорту -на1,6%-до228,8млн.пас./км.У тролейбусахпасажирооборотзбільшивсяна4,8%-до11,6млн.пас./км.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter