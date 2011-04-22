До Євро-2012 поліпшення стану доріг не передбачається

В Україні до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року значного поліпшення стану доріг не передбачається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ на Національному семінарі журналістів регіональних ЗМІ.

«Взагалі УЄФА не має таких жорстких вимог до доріг. Довжина України 1500 км, і збудувати дороги за півтора-два роки практично неможливо. Для цього треба мати матеріальні ресурси. В Україні немає ринку для створення платних автодоріг», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що в Україні вартість будівництва доріг значно нижча, ніж приміром, у Китаї. За словами міністра, дешевизна будівництва доріг не сприяє нарощуванню обсягів робіт, оскільки це невигідно будівельним компаніям. В цілому він зазначив, що ті дороги, які будуються до Євро-2012, фактично не пов`язані з проведенням чемпіонату, і рано чи пізно мали бути збудовані.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ навів приклад Іспанії, котра, за його словами, на початку 90-х років збудувала платну магістраль, якою ніхто не їздив, при тому що безплатними дорогами іспанці користувалися дуже активно. "Якщо іспанці не мали фінансових можливостей їздити, то українці їх одержать не так швидко", - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він підкреслив, що з наступного року автодороги в Україні будуватимуться «виключно за рахунок акцизів».

«Якщо всі підприємства, які продають пальне, сумлінно виконуватимуть свої зобов`язання, а ви знаєте, що ми відмінили транспортний податок і перейшли на принцип... Я думаю, що Україна за 5-7 років одержить абсолютно нову дорожню інфраструктуру», - сказав віце-прем`єр.