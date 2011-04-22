В Україні 85% комп'ютерного ПЗ піратське - дослідження BSA

В Україні 85% програмного забезпечення, встановленого на персональних комп'ютерах, використовується без дозволу правовласника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції в Донецьку керівник департаменту із захисту прав інтелектуальної власності «Майкрософт Україна» Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО, відзначивши, що комерційна цінність цього обсягу програмного забезпечення становить 272 млн. доларів США.

За його словами, такими є дані останнього дослідження в 2010 році, проведеного міжнародною компанією BSA, яка займається в тому числі й захистом авторських прав. «Тобто, умовно кажучи, цей показник 85% означає, що з 100 комп'ютерів в Україні 85 мають піратське програмне забезпечення, тобто використовується без дозволу правовласника», - пояснив Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО.

При цьому в 2009 році цей показник в Україні був 84%, тобто «рівень піратства підвищується, незважаючи ні на які заяви й домовленості».

Керівник департаменту повідомив, що наступний звіт з таким же дослідженням BSA вийде вже до середини травня 2011 року, але він теж буде не райдужним для України. «Поки остаточних цифр немає, але є вагомі підстави вважати, що наступний звіт покаже нам 86%. Це не добре з точки зору міжнародного іміджу країни. Країна може бути конкурентоспроможною, тільки впроваджуючи інновації. А інновації неможливі без захисту інтелектуальної власності в країні», - підкреслив Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що найбільше в Україні використовують піратське комп'ютерне ПЗ домашні користувачі, органи виконавчої влади, всі бюджетні організації, в тому числі й всі міністерства, а також міліція. Хоча для бюджетних організацій, для міністерств існує «велика система знижок» на покупку ліцензійного програмного забезпечення, наприклад, для академічного сегменту, «вартість базових продуктів програмного забезпечення знижена на 70%».

Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО також повідомив, що найбільша асоціація - Міжнародна асоціація інтелектуальної власності (IPA), аналізуючи рівень захисту інтелектуальної власності в різних країнах, щорічно подає рекомендації уряду США, і на підставі цих рекомендацій приймаються рішення про перегляд економічних відносин між країнами.

«Зовсім недавно офіційно ця асоціація випустила свої рекомендації. В цих рекомендаціях уряду США рекомендувалося перенести Україні з 1-го рівня, на якому ми зараз зперебуваємо, на рівень 2-й, який більш серйозний. І за країнами, які перебувають на цьому рівні, буде встановлено серйозний контроль, і дуже суворо будуть спостерігати за тим, що буде відбуватися в країні в плані захисту інтелектуальної власності», - пояснив Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він нагадав, що в 2002 році Україна вже була на самому нижчому - на 3-му рівні.

«Якщо країни потрапляють на цей 3-й рівень, то однозначно з боку США вводяться економічні торгові санкції, що й було зроблено в 2002 році - були введені обмеження імпорту українських труб, і тоді Україна втратила 70 млн. доларів», - повідомив Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО. При цьому він додав, що США самостійно вибирають, «які обмеження вводити і які квоти вводити при торгівлі з тією чи іншою країною».

Керівник департаменту також зазначив, що в України хвильовий ефект піратства виходить далеко за межі індустрії програмного забезпечення, позбавляючи місцевих дистриб'юторів і постачальників послуг можливості інвестувати у створення нових робочих місць і генерувати податкові відрахування.

А скорочення рівня піратства в галузі програмного забезпечення стимулює розвиток сектору інформаційних технологій і розширення економіки. Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО підкреслив, що міжнародні дослідження, проведені компаніями BSA і IDC, свідчать, що скорочення на 10% рівня піратства в галузі комп'ютерного програмного забезпечення в Україні за 4 роки забезпечить: 586 млн. доларів США на нові види економічної діяльності; створить 1957 нових робочих місць для працівників сфери інформаційних технологій; забезпечить додаткові 88 млн. доларів США доходів від сплати податків до 2013 року.