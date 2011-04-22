Морські порти збільшили переробку вантажів на 1,4%, річкові - на 41,8%

Морські порти України в 1-му кварталі ц.р. збільшили переробку вантажів на 1,4%, річкові - на 41,8%, порівняно з 1-м кварталом 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, морські порти переробили 37 млн. 713,7 тис. тонн, що на 1,4% більше аналогічного періоду 2010 р. При цьому переробка імпортних вантажів зросла на 1,4% - до 4 млн. 381,6 тис. т, транзитних, - на 13,8% - до 13 млн. 471,1 тис. т. У той же час, переробка експортних вантажів знизилася на 4,8% - до 19 млн. 545,9 тис. т, вантажів внутрішнього сполучення - на 36,9%, до 315 тис. тонн.

Річкові порти України в січні-березні ц.р. переробили 459 тис. тонн. При цьому переробка експортних вантажів зросла на 16,2% - до 141,8 тис. т, внутрішнього сполучення — більш ніж у 2 рази, до 177,7 тис. тонн, а переробка імпортних вантажів знизилася на 11,1% - до 28,8 тис. тонн.

В цілому в 1-му кварталі ц.р. морські і річкові порти і причали України обробили 38 млн. 172,7 тис. тонн вантажів, зокрема експортних - 19 млн. 792,5 тис. т, імпортних, - 4 млн. 410,4 тис. т, транзитних, - 13 млн. 477 тис. т, внутрішнього сполучення - 492,8 тис. тонн.