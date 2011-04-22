"Укрзалізниця" отримала 35,9% компенсації за перевезення пільгових пасажирів

Протягом трьох місяців 2011 року в приміському сполученні залізниці України здійснили перевезення пільгових категорій пасажирів, замовником яких є обласні держадміністрації, на суму 59,9 млн. грн., а компенсація становила 21,5 млн. грн. (35,9%). Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, загалом у приміському сполученні в січні-березні ц.р. було перевезено 85,6 млн. пасажирів проти 86,3 млн. пасажирів за аналогічний період минулого року.

Крім того, в дальньому сполученні в першому кварталі ц.р. перевезено 24,4 млн. пасажирів проти 22,9 млн. пас. у першому кварталі 2010 р..

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни та праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсуватися за рахунок Державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади ухвалено таке рішення.