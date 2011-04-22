ВОЛЯ пропонує абонентам відмовитися від паперових рахунків на користь електронних

У столиці України пройшла друга акція «Шкільні парки - замість паперових рахунків», яка популяризує серед абонентів компанії ВОЛЯ ідею відмови від паперових рахунків. Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Під час акції на території дитячих і навчальних закладів, де навчаються діти співробітників компанії, було висаджено близько 400 саджанців дерев і кущів, доставлених з дендропарку «Олександрія» (м. Біла Церква).

На цей раз заявки на висадку свого парку подали 11 шкіл і дитячих садів Троєщини, Оболоні, Куренівки та Воскресенки.

Як зазначила А.СІГДА, з минулої осені, коли компанія почала інформаційну кампанію про зручності та ефективності переходу на електронну форму оплати, кількість тих, хто зайшов на Портал абонента компанії і «поставив галочку навпроти пропозиції «одержувати рахунки тільки в електронному вигляді», збільшилася в 2,5 рази».

Довідка УНІАН. Акція «Шкільні парки - замість паперових рахунків» є частиною багатоетапної енергозберігаючої програми «Зелені технології» компанії ВОЛІ з корпоративної соціальної відповідальності. Особливість даної програми - одночасна її спрямованість на споживачів, партнерів і співробітників компанії.

ВОЛЯ є провідним загальноукраїнським телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.