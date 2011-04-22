Доходи підприємств галузі зв'язку знизилися на 0,3% - до 11,6 млрд. грн.

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-березні 2011 року знизилися на 0,3%, порівняно із січнем-березнем 2010 року і склали 11 млрд. 612,2 млн. грн. (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню склали 4 млрд. 373,2 млн. грн., що на 1,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Лідерами за доходами в галузі в січні-березні 2011 року є оператори стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку в січні-березні ц.р. склали 6 млрд. 987,1 млн. грн. (падіння на 2,6%), з них 2 млрд. 201,7 млн. грн. одержано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання 4%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться комп`ютерний зв`язок. Обсяг доходів від послуг за підсумками січня-березня 2011 року зріс на 19,4% і склав 1 млрд. 156,5 млн. грн., з них 678,1 млн. грн. склали доходи від послуг населенню (зростання на 32,4%). При цьому доходи підприємств зв`язку, одержані в цьому виді зв`язку тільки від послуг доступу в Інтернет, склали за звітний період 1 млрд. млн. грн. (зростання 23%), з них 676,6 млн. грн. – населенню (зростання 32,4%).

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв`язку за звітний період склав 1 млрд. 61,1 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в січні-березні 2011 року склав 992,8 млн. грн. (з них населенню – 648 млн. грн.), що на 1,3% менше (для населення менше на 0,9%), ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку в січні-березні 2011 року склав 68,3 млн. грн. (з них населенню – 60,3 млн. грн.), що на 1,4% менше (для населення менше на 1%), ніж за січень-березень 2010 року.

Обсяг доходів від послуг міжміського і міжнародного телефонного зв`язку в січні-березні 2011 року склав 867,1 млн. грн. (з них 243,6 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку в січні-березні 2011 року знизився на 10,7% (від послуг населенню – падіння на 43,4%), порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

П`яту позицію в галузевому рейтингу займає поштовий зв`язок. Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку в січні-березні 2011 року зріс, порівняно з доходом у січні-березні 2010 року на 7,6% і склав 729,7 млн. грн., з них населенню було надано послуг на суму 142,7 млн. грн. (зростання на 3,7%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі і прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язку) в січні-березні 2011 року склав 501,7 млн. грн., що на 5,5% перевищило показник за аналогічний період 2010 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення склали 358,2 млн. грн. (з них населенню – 352,1 млн. грн.), що на 5,7% більше, ніж за січень-березень 2010 року.