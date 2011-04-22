АМК дозволив Hanky ​​Marketing LTD опосередковано придбати контрольний пакет МАУ

Антимонопольний комітет України надав компанії «HANKY MARKETING LTD» (м. Род-Таун, Британські Віргінські острови) дозвіл на опосередковане придбання акцій ЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (м. Київ). Як повідомляє прес-служба комітету, придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента. Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України підписав 25 лютого ц.р. із засновниками ПАТ "Авіакомпанія МАУ" договори купівлі-продажу 61,58% держпакета акцій авіакомпанії за 287 млн. 229 тис. грн. Так, відповідно до підписаних договорів, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH придбало додатково 36,09% акцій ПАТ "МАУ", UIA Holding GMBH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%. Таким чином, після купівлі цих акцій UIA Веtеiligungsgesellschaft mbH володіє 58,6% МАУ, UIA Ноlding GMBH – 25,8%, Capital Investment Project – 15,55%. Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки й СНД. Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter