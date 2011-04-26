Донецька залізниця планує задіяти понад 700 вагонів для літніх пасажирських перевезень

З метою забезпечення літніх пасажирських перевезень для укомплектування повних схем пасажирських поїздів Донецька залізниця планує задіяти 735 пасажирських вагонів, із них 237 будуть обладнані системами кондиціонування повітря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, до літніх перевезень заплановано придбати 57 000 комплектів постільної білизни. Пасажирська та інші причетні служби Донецької залізниці виконали всі завдання з підготовки літніх перевезень з ремонту та обладнання рухомого складу. Всі пасажирські вагони укомплектовані переносними і стаціонарними радіостанціями, медичними аптечками, м'яким знімним інвентарем (матрацами, ковдрами, матрацними чохлами тощо).

На сьогоднішній день залізничники продовжують покращувати технічний стан вокзалів, станцій, зупинкових пунктів. На найбільших вокзалах Донецької залізниці (Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Дебальцеве, Волноваха, Іловайськ, Красноармійськ) відкриються 16 додаткових кас для оформлення проїзних документів у дальньому і приміському сполученні. Всього працюватиме 276 кас.

Як нагадують на Донецькій залізниці, 29 травня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів. Згідно з новим графіком, у літній період щодоби курсуватимуть у середньому 28 поїздів формування Донецької залізниці, зокрема 5 додаткових поїздів на кримському сполученні. Продаж квитків на літні поїзди вже почався. При цьому Донецька залізниця не припиняє аналіз попиту на найбільш популярні напрямки й за необхідності призначатиме ще додаткові поїзди.