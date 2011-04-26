КМУ затвердив титул проекту будівництва терміналу в аеропорту «Донецьк»

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 20 квітня 2011 № 353-р затвердив поданий Міністерством інфраструктури титул на виконання проектно-дослідних робіт для будівництва терміналу бізнес-авіації на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк".

Текст документа розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, прогнозна кошторисна вартість будівництва терміналу становитиме 400 млн. грн., із них 268 млн. грн. - будівельно-монтажні роботи. Вартість проектних робіт - 2,7 млн. грн. Будівництво планується здійснити в 2011-2012 рр.. Генеральна проектна організація - ПП «Архітектурно-конструкторське бюро «Сфера», проектну документацію планується завершити в серпні ц.р.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. ДП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції Міжнародного аеропорту" Донецьк" обрало ПП "Архітектурно-конструкторське бюро «Сфера» для розробки проектно-кошторисної документації з проектування та будівництва терміналу бізнес-авіації в Донецькому аеропорту. ПП «Сфера» було обрано за процедурою закупівлі в одного учасника.

Відповідно до тендера, вартість проведення робіт ПП «Сфера» оцінювалася в 3 млн. 954 тис. грн.

Будівництво терміналу заплановано в рамках виконання завдань і заходів Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Нагадаємо, в аеропорту «Донецьк» ведуться роботи з будівництва та реконструкції до Євро-2012 аеровокзального комплексу. Загальна вартість цього проекту включаючи будівництво нового терміналу, естакади, автостоянки та привокзальної площі у відповідності з цільовою програмою становить 1399,2 млн. грн. (З державного бюджету - 1136,8 млн. грн., з місцевого бюджету - 262,4 млн. грн.).