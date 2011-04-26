«Луганськтепловоз» у першому кварталі скоротив збиток на 37%

ПАТ"Холдинговакомпанія "Луганськтепловоз" усічні-березніц.р.скоротилочистийзбитокна36,8%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до22,313млн.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДКЦПФР.

У повідомленнінаголошується,щовсічні-березніц.р.«Луганськтепловоз»збільшивчистийдохідв74,2разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до430,388млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїу 65,5раза-до436,515млн.грн.

ДовідкаУНІАН.Публічнеакціонернетовариство "Холдинговакомпанія"Луганськтепловоз"- найбільшепідприємствоУкраїни, що спеціалізуєтьсянавипускумагістральних іманевровихтепловозів,електровозів,електропоїздівпостійногоі змінногоструму,дизель-поїздів.

Власником76%акційпідприємства є "Управляючакомпанія"Брянськиймашинобудівнийзавод".

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