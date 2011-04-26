«Укртранслізинг» збільшив чистий прибуток майже в 15 разів

ПАТ«Лізинговакомпанія «Укртранслізинг» у першомукварталі 2011 рокуодержало 46млн.584тис.грн.чистого прибуткупроти3млн.115тис.грн.рокомраніше.



Процеповідомляєтьсянасайті Держкомісіїз ціннихпаперівтафондового ринку.



Згідно з повідомленням,прицьомудохідкомпанії зазвітнийперіодстановив57млн.318тис.грн.(проти67млн.016тис. грн.).



ДовідкаУНІАН.Компанія«Укртранслізинг»буластворенаКабінетомМіністрівУкраїниу 1998році дляздійсненнялізинговихопераційіз сільськогосподарською,залізничної таавіаційноїтехнікою.



49,96%акцій«Укртранслізингу» належатькомпанії«Лемтранс»(Донецьк),41,73%- Державної адміністраціїзалізничноготранспорту «Укрзалізниця»тауправляютьсяФондомдержавногомайна,2,33%- корпорації«Міжрегіональнийпромисловийсоюз»(Донецьк).

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