«Укртранслізинг» збільшив чистий прибуток майже в 15 разів
ПАТ«Лізинговакомпанія «Укртранслізинг» у першомукварталі 2011 рокуодержало 46млн.584тис.грн.чистого прибуткупроти3млн.115тис.грн.рокомраніше.
Процеповідомляєтьсянасайті Держкомісіїз ціннихпаперівтафондового ринку.
Згідно з повідомленням,прицьомудохідкомпанії зазвітнийперіодстановив57млн.318тис.грн.(проти67млн.016тис. грн.).
ДовідкаУНІАН.Компанія«Укртранслізинг»буластворенаКабінетомМіністрівУкраїниу 1998році дляздійсненнялізинговихопераційіз сільськогосподарською,залізничної таавіаційноїтехнікою.
49,96%акцій«Укртранслізингу» належатькомпанії«Лемтранс»(Донецьк),41,73%- Державної адміністраціїзалізничноготранспорту «Укрзалізниця»тауправляютьсяФондомдержавногомайна,2,33%- корпорації«Міжрегіональнийпромисловийсоюз»(Донецьк).