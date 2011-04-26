Аеропорт «Сімферополь» збільшив чистий збиток в 1,8 раза
17:28, 26 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
0
ВАТ"Міжнароднийаеропорт «Сімферополь» упершомукварталі 2011року збільшилочистийзбитокв1,8разапорівнянозаналогічнимперіодомминулогороку- з3млн.592тис.до6млн.607тис.грн.
Процеповідомляєтьсянасайті Держкомісіїз ціннихпаперівтафондового ринку.
Згідно з повідомленням,прибуток аеропортувпершомукварталіц.р.становив14млн.640тис.проти13млн.943тис.грн.зааналогічнийперіодминулогороку.
ДовідкаУНІАН.Аеропорт«Сімферополь» побудованийв40-рокахXXстоліття імає у своєму розпорядженнідвізлітно-посадковісмуги.У міжнародномуаеропорту"Сімферополь"обсягпасажиропотокув 2010році зрісна12%порівняноз2009рокомтастановив845тис.пасажирів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter