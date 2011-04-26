"Укртелеком" скоротив збиток на 45%

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у першому кварталі 2011 року скоротився на 45%, або 161 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року і склав 200,23 млн. грн.

Про це сказано в фінансовому звіті компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії (дохід без ПДВ і інших зборів) за звітний період скоротився на 2,4% і становив 1,63 млрд. грн.

Згідно зі звітом компанії, причиною її збитковості стало в першу чергу те, що "Укртелеком" є «єдиним оператором зв'язку, що надають збиткові загальнодоступні телекомунікаційні послуги в сільській місцевості, послуги телеграфного зв'язку і дротяного мовлення», не отримуючи за них компенсації. Крім того, на зменшення доходів компанії впливає «заміщення фіксованого зв'язку послугами мобільного зв'язку інших операторів».

За даними компанії, в першому кварталі ц.р. тривало зниження основних телефонних апаратів абонентів - на кінець кварталу воно становило 10,07 млн., при цьому на початок кварталу число абонентів компанії становила 10,13 млн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку зв'язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв'язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) і пр.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" в 2010 році становив 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. в 2009 році.