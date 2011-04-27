У припиненні комерційної експлуатації літаків Ан-148 немає потреби – ОАК

Москва. Розслідування катастрофи Ан-148 у березні в Білгородській області РФ засвідчило, що припинення комерційної експлуатації цих літаків не потрібне.

Про це УНІАН повідомили в Об`єднаній авіабудівній корпорації Росії.

«Чинників, які впливають на безпеку польотів літаків Ан-148, які перебувають у комерційній експлуатації, Комісією з розслідування авіаподії виявлено не було. Тим самим припинення комерційної експлуатації літаків Ан-148 не потрібне», - йдеться в повідомленні ОАК.

За даними комісії Міністерства промисловості і торгівлі РФ, яке вело розслідування катастрофи літака Ан-148 виробництва воронезького авіазаводу, його причиною стало перевищення швидкості при відпрацюванні режиму екстреного зниження.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в селі Гарбузове Алексєєвського району Білгородської області РФ впав літак Ан-148, який проходив льотні випробування. В результаті падіння літака загинули шість осіб – четверо росіян і двоє льотчиків з М’янми. При цьому за штурвалом був пілот з М’янми.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.