Акціонери МАУ повністю розрахувалися за придбані у ФДМУ акції - Рябченко

Всі три компанії, які викупили у держави пакети акцій ПАТ "Авіакомпанія МАУ", перерахували Фонду державного майна України кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Всі акціонери перерахували необхідні суми», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в лютому ФДМУ підписав із засновниками ПАТ "Авіакомпанія МАУ" договори купівлі-продажу 61,58% держпакета акцій авіакомпанії за 287 млн. 229 тис. грн.

Відповідно до підписаних договорів, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH придбало додатково 36,09% акцій ПАТ "МАУ", UIA Holding GMBH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Покупці зобов'язалися повністю сплатити акції впродовж 60 днів.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з’єднує Україну із 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO).

МАУ виконує більш як 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.