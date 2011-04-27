ДП «Антонов» у першому кварталі скоротило прибуток на 0,3%

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) у січні-березні ц.р. скоротило чистий прибуток на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 15,926 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні ц.р. ДП «Антонов» скоротило чистий дохід на 16,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 337,804 млн. грн., а також скоротило валовий дохід (виручку) від реалізації на 15,1% - до 344,359 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДП «Антонов» скоротило чистий прибуток на 74,3% порівняно з 2009 роком - до 82,178 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав та зобов'язань ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства та двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).