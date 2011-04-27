Стахановський ВСЗ скоротив прибуток на 24,7%

ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (СВЗ, Луганська обл.), одне з провідних вагонобудівних підприємств України, у січні-березні ц.р. скоротило чистий прибуток на 24,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 59,6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що виручка від реалізації продукції вагонобудування в січні-березні ц.р. становила 978,2 млн. грн., що на 60% перевищує показники за аналогічний період 2010 року.

Також у повідомленні зазначено, що в І кварталі Стахановський вагонобудівний завод збільшив активи до 2 млрд. 661 млн. 444 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні ц.р. Стахановський вагонобудівний завод збільшив виробництво вантажних вагонів на 9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 988 штук.

У поточному році Стахановський вагонобудівний завод планує збільшити виробництво вантажних вагонів на 21,1% порівняно з 2010 роком - до 9 тис. штук.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування Україні, спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

В даний час на залізниці країн СНД, ближнього і далекого зарубіжжя підприємство випускає більше 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% виробленої продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси та кредит» Костянтина і Олега Жеваго.

У 2010 році Стахановський вагонобудівний завод збільшив виробництво вантажних вагонів у 4,7 раза порівняно з 2009 роком - до 7 434 штук.