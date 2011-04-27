Кількість абонентів мобільного зв'язку "Укртелекому" зросла на 7%

Кількістьабонентівмобільногозв'язку компанії"Укртелеком" у1-мукварталі 2011року зросламайжена7%,абона42,9тис.,йдосягла674тис.Процейдетьсяу фінансовомузвітікомпанії,опублікованомуДержкомісієюз ціннихпаперівйфондового ринку.

Прицьомудохід"Укртелекому"відмобільногозв'язкузрісв2,2разапорівняноз 1-мкварталом2010 року істановив85,8млн.грн.

ДовідкаУНІАН.Чистийзбиток"Укртелекому" у 1-мукварталі 2011року становив200,23млн.грн.(за підсумками2010 року чистийзбиток компаніїстановивмайже259млн.грн.).Дохідкомпанії відпослугзв'язкуза 1-йквартал 2011року становив1,92млрд.грн.,чистийдохід(безПДВ таіншихзборів)-1,63млрд.грн.

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