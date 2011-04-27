Кількість абонентів ШСД в Інтернет "Укртелекому" зросла на 4,8%

Кількістьабонентівширокосмуговогодоступув Інтернет(ШСД) компанії "Укртелеком" у1-мукварталі 2011року зрослана4,8%,абона55,2тис.,йдосягла1,189млн.чол.Процейдетьсяу фінансовомузвітікомпанії,опублікованомуДержкомісієюз ціннихпаперівйфондового ринку.



Відзначається,що"Укртелеком"продовжував у1-му кварталіц.р.розвиватимережуШСД,збільшившиїїємністьмайжена19,5тис.портів,якібуливведенівексплуатацію всільськихнаселенихпунктах,деранішепослугиШСДраніше надавалися.



Повідомляєтьсятакож,що в 1-му кварталіц.р.темпизростаннядоходів"Укртелекому" відцьоговидузв'язкузнизилисядо13,6%порівняноз31,1%зростання в першомукварталі2010 року,що пов'язаноз "жорсткоюконкуренцією наринкукомп'ютерного зв'язку».



ДовідкаУНІАН.Чистийзбиток"Укртелекому" в 1-мукварталі 2011року становив200,23млн.грн.(за підсумками2010 року чистийзбиток компаніїстановивмайже259млн.грн.).Дохідкомпанії відпослугзв'язкуза 1-йквартал 2011року становив1,92млрд.грн.,чистийдохід(безПДВ таіншихзборів)-1,63млрд.грн.

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