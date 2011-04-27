Основні доходи "Укртелекому" отримані від послуг міського телефонного зв'язку

Основнідоходи"Укртелекому" в 1-мукварталі 2011року отриманівідпослуг місцевого міськогофіксованого телефонногозв'язку.Процейдетьсяу фінансовомузвітікомпанії,опублікованомуДержкомісієюз ціннихпаперівйфондового ринку.

Так,доходи від міськоготелефонного зв'язку в1-му кварталістановили717,5млн.грн.,їхпитомавагавструктурідоходів компанії37%.

Міжміськиййміжнародний телефоннийзв'язок приніскомпанії зазвітнийперіод632,8млн.грн.,йогопитомавагавструктурідоходівстановила32,7%.

На третій позиції вструктурідоходів"Укртелекому"комп'ютерний зв'язок,доходивідякоїстановили365,6млн.грн.(питомавага-18,9%).

Доходивідсільського зв'язкув 1-му кварталіц.р.становили 65,2млн.грн.,відпроводовогомовлення-46,4млн.грн.;від мобільногозв'язку-85,8млн.грн.

ДовідкаУНІАН.Чистийзбиток"Укртелекому" в 1-мукварталі 2011року становив200,23млн.грн.(за підсумками2010 року чистийзбиток компаніїстановивмайже259млн.грн.).Дохідкомпанії відпослугзв'язкуза 1-йквартал 2011року становив1,92млрд.грн.,чистийдохід(безПДВ таіншихзборів)-1,63млрд.грн.

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