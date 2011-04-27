Деформація асфальту не впливає на покриття Дарницького моста - замовники

Деформація асфальтного покриття, що відбулася на тимчасових деформаційних швах залізнично-автомобільного переходу через Дніпро в Києві не впливає на асфальтне покриття мосту.

Про це УНІАН повідомили в Дирекції з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро.

«На сьогодні всі незручності, пов'язані з деформацією асфальтного покриття на деформаційних швах, усунуті», - йдеться в прес-релізі дирекції.

В дирекції пояснили, що в зв'язку з тривалим виготовленням (більше 6 місяців) постійних деформаційних швів у Німеччині, на мосту були встановлені тимчасові.

«Починаючи з 10 травня, дирекція спільно з генеральними підрядниками «Планета-міст», «Гідроінжбуд» приступить до заміни тимчасових деформаційних швів на постійні, конструкція яких виключить будь-яку деформацію покриття. Постійний деформаційний шов забезпечить комфортний проїзд у місцях стикування прольотів по всьому мосту», - відзначили в дирекції.

Як повідомлялося в ЗМІ, через теплу погоду на Дарницькому залізнично-автомобільному мосту почав здуватися асфальт. На стиках мосту з'явилося близько десяти тріщин.

Довідка УНІАН. 31 березня 2011 року в Києві було відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег на залізнично-автомобільному переході через Дніпро. Загальна довжина автомобільного переїзду становить 2,23 тис. м.

27 вересня 2010 було відкрито залізничне сполучення через Дніпро по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу.