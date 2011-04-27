«Укрзалізниця» шукає генерального партнера для впровадження мобільного зв'язку 3G

«Укрзалізниця» шукає генерального партнера для впровадження мобільного зв`язку стандарту 3G на напрямках прискореного руху Львів–Здолбунів–Шепетівка–Козятин–Київ–Полтава–Харків і Полтава–Лозова–Донецьк.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зараз на цих напрямках пасажири поїздів можуть користуватися мобільним зв`язком стандарту 3G переважно в обласних центрах. Проте керівництво «Укрзалізниці» поставило завдання, щоб найближчим часом сучасні засоби зв`язку, в тому числі й високошвидкісний Інтернет, стали доступними для пасажирів на всьому шляху проходження поїздів.

Відомство має намір співпрацювати з оператором, що має ліцензію на надання такої послуги й здатним забезпечити високу якість покриття на напрямку прискореного руху до початку 2012 року. Як зазначають в «Укрзалізниці», з цією метою чотирьом операторам мобільного зв`язку України направлено запити, проте поки відповідь надав лише один із них.

"До підготовки залізничної інфраструктури до Євро-2012 ми підходимо комплексно. Хочемо, щоб пасажири мали високий рівень сервісу й постійно залишалися на зв`язку. Це впливає й на імідж країни, яка орієнтується на європейські стандарти. Впровадження сучасних високоякісних засобів зв`язку на напрямках швидкісного руху – це лише перший етап. Надалі «Укрзалізниця» зацікавлена в обладнанні ними всіх залізничних маршрутів", – зазначив гендиректор відомства Володимир КОЗАК. При цьому він підкреслив, що "Укрзалізниця" готова сприяти оператору мобільного зв`язку в забезпеченні безперебійного покриття вздовж залізниць.