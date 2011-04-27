Колесніков ініціює створення залізничного кільця між Харковом, Донецьком і Дніпропетровськом

Віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ ініціює об`єднання трьох міст-мільйонників Східної України – Харкова, Донецька і Дніпропетровська – в єдине швидкісне залізничне кільце.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, швидкісний експрес між містами-мільйонниками візьме на себе значну частину пасажирів, які зараз віддають перевагу іншим видам транспорту. При цьому буде досягнуто істотне скорочення шляху з одного міста до іншого, а також вдасться розвантажити автомагістралі, якими зараз курсують автобуси.

«Зараз наша країна готується до Євро-2012, проте і після проведення чемпіонату інфраструктура країни має розвиватися. Залізничне кільце як в містах, так і в приміському сполученні – величезний поштовх у розв’язанні транспортних проблем», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, всі необхідні передумови для реалізації цього проекту вже створено. Згідно з повідомленням, запустити залізничне кільце можна на базі вже існуючих шляхів, треба лише розмежувати пасажирський і вантажний рух, а також здійснити електрифікацію залізничної ділянки по всій експлуатаційній довжині.

Щодо рухомого складу в повідомленні зазначається, що «Укрзалізниця» розгляне всі пропозиції світових лідерів з виробництва поїздів для швидкісного руху, зокрема компаній Hyundai, Skoda, Siemens, при цьому особлива робота проводитиметься і з вітчизняними компаніями-виробниками.

Планується, що швидкість руху пасажирських поїздів залізничним кільцем досягатиме 160-180 км/год.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 року віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Б.КОЛЕСНІКОВ представив проект наземного метро в столиці.

Київська міська електричка, повністю запустити яку планується до Євро-2012, з`єднає лівий і правий береги столиці залізничним кільцем і візьме на себе значний пасажиропотік містом, ставши фактично ще однією лінією метро.