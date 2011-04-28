Відкрито пряме авіасполучення між Львовом і Прагою

Учора у Львові було відкрито пряме авіасполучення з Прагою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цей рейс курсуватиме чотири рази на тиждень.

«Оскільки в Європі є три культурних столиці: Прага, Краків і Львів, мені дуже приємно, що завдяки "Чеським авіалініям" ці всі три міста тепер мають якісне сполучення. Від сьогодні можна планувати короткі тури для іноземців зі Східної Азії чи з-за океану, які можуть прилетіти до Праги, до Львова, відвідати Краків», - зазначив під час церемонії відкриття міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

За його словами, в минулому році рух пасажирів через Львівський аеродром становив приблизно 500 тис. осіб, тоді як у 90-х роках минулого століття він був більше 1 млн пасажирів. "Тому, отримуючи новий термінал 42 тис. квадратних метрів, отримуючи нову смугу, яка дає можливість робити міжконтинентальні рейси, ми плануємо дійти до того мільйона», - сказав А.САДОВИЙ.