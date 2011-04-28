Міліція має намір упорядкувати роботу таксі в аеропорту «Бориспіль»

Міліція має намір упорядкувати роботу таксі в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, в аеропорту буде встановлено більш жорсткий режим для пересування таксистів.

«Це ненормальне явище, коли в столиці нашої країни пасажирів хапають за руки й тягнуть у таксі», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

На думку міністра, в аеропорту «Бориспіль», як і в зарубіжних аеропортах, повинна бути організована офіційна стоянка для автомобілів таксі, куди підходитимуть люди й виїжджатимуть.

Також А.МОГИЛЬОВ зазначив, що необхідно вжити заходи для більш ретельної охорони багажу пасажирів у «Борисполі». За його словами, в аеропорту досить часто крадуть майно громадян.

«Тому зараз йдеться про те, щоб співробітників міліції ввести в ті зони, де переміщається багаж», - сказав А.МОГИЛЬОВ.