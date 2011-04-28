В Одесі створюють Єдиний реєстр баз-стоянок плавзасобів

Фахівці Управління морегосподарського комплексу, транспорту і зв`язку Одеської облдержадміністрації створюють Єдиний реєстр баз-стоянок плавзасобів області з метою впорядкування діяльності прокатних пунктів і функціонування стоянок маломірних суден на водних об`єктах в Одеській області.

Про це повідомив на прес-конференції начальник Управління Олександр ІЛЬКО, зазначивши, що «введення Єдиного реєстру баз-стоянок плавзасобів дозволить навести порядок у сфері оренди та прокату маломірних суден, забезпечить їх функціонування згідно з сучасними нормативними вимогами».

Зокрема, фахівцями внесені зміни в раніше затверджені обласною радою «Правила користування маломірними суднами на водних об`єктах в Одеській області», якими передбачено вилучення розділу про риболовецьку діяльність, виключений термін «тимчасова база-стоянка» та інші пункти.

«Якщо на черговій сесії Одеської облради вони будуть прийняті, - підкреслив О.ІЛЬКО, - то власники маломірних суден, в тому числі човнів і гідроциклів, зможуть експлуатувати свої плавзасоби лише за наявності ліцензій, а підприємців, які працюють без реєстрації та протиправно здають в прокат плавзасоби, ми поставимо поза законом».

За його словами, «посилення вимог до засновників прокатних пунктів плавзасобів, власників маломірних суден і гідроциклів викликано необхідністю попередити аварійні ситуації під час експлуатації катерів і скутерів, внаслідок яких у період минулого курортного сезону загинули троє відпочиваючих через порушення правил безпеки експлуатації скутерів».

Як зазначив начальник Управління, напередодні відкриття курортного сезону-2011 фахівці ОДА проінспектували стан стоянок катерів, човнів і водних скутерів, а також наявність у власників ліцензій та дозволів на експлуатацію цих плавзасобів. Було виявлено, що тільки у 12 з 300 підприємств, що надають послуги з прокату і оренди плавзасобів є ліцензії, відсутні також договірні відносини на оренду земельних ділянок. Виявилося, що багато орендарів стоянок гідроциклів працюють за документами 20-річної давності.

Крім того, підкреслив О.ІЛЬКО, «з`ясувалося, що близько 80 відсотків персоналу 110 тимчасових баз-стоянок і прокатних пунктів просто не оформлені належним чином працівниками цих підприємств, не мають необхідних допусків та дозволів на роботу».