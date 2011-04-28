Повітряне сполучення між Києвом і Новосибірськом відновлено після дворічної перерви

Москва. Сьогодні аеропорт Новосибірськ (Толмачово) спільно з українською авіакомпанією AeroSvit Ukrainian Airlines урочисто відкрив рейс Київ – Новосибірськ – Київ після дворічної перерви.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту Толмачово.

«О 07:15 за місцевим часом в аеропорту Новосибірськ (Толмачово) приземлився Boeing737 авіакомпанії AeroSvit Ukrainian Airlines, що слідував за маршрутом Київ – Новосибірськ. Рейс було виконано вперше після двох років після припинення в 2008 році обслуговування цього сполучення російською авіакомпанією «Дальавіа», – йдеться в повідомленні.

З відкриттям рейсу пасажирів привітав генеральний директор ВАТ «Аеропорт Толмачово» Олександр БОРОДІН.

«Історично склалося, що Україна та Росія нероздільні, й відновлення прямого авіасполучення між Києвом і Новосибірськом дозволить ще більше зблизити наші країни. Тим більше радує те, що вперше цей напрямок обслуговуватиме найбільший авіаперевізник України AeroSvit Ukrainian Airlines», – сказав він.

Завантаження рейсів у стартовий період освоєння маршруту, за оцінками авіакомпанії, становитиме 50-60%, а в літні місяці перевищить 70%, зокрема за рахунок зростання транзитних пасажирських потоків. Результати бронювання й продажу авіаквитків підтверджують значний попит на польоти до Новосибірська через Київ із регіональних центрів України й майже всіх пунктів маршрутної мережі авіакомпанії в Європі та Північній Америці. Так, 28 квітня завантаження повітряного судна становило 84%.

«Завдяки тому, що новосибірський напрямок вдало інтегрований у глобальну мережу маршрутів «АероСвіту», пасажири зможуть літати не лише до столиці України, але й в десятки інших міст Європи, Північної Америки та Близького Сходу», – повідомив виконавчий директор ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» Олег БЕРЕГОВИЙ.

Авіакомпанія AeroSvitUkrainian Airlines виконуватиме рейси Київ – Новосибірськ – Київ із квітня з поетапним підвищенням частоти польотів із 2 до 5 разів на тиждень. Збільшення числа рейсів заплановано з 31 травня: до існуючих днів польотів (четвер і неділя) у розклад будуть додані рейси у вівторок, п`ятницю та суботу.

Літнім розкладом передбачено зручний стикувальний час із рейсами в регіональні адміністративні центри України: Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Севастополь, Сімферополь і Харків.

Через аеропорт Києва «Бориспіль» Новосибірськ також буде пов`язаний із пунктами міжнародної маршрутної мережі, такими як Гамбург, Дюсельдорф, Штутгарт, Лондон, Прага, Карлові Вари, Рига, Вільнюс, Стокгольм, Копенгаген, Калінінград, Софія, Стамбул, Тбілісі, Тель-Авів, Нью-Йорк, Торонто та інші міста.