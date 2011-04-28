На будівництво автодоріг у Києві, Дніпропетровську, Харкові і Донецьку виділять 2,4 млрд. грн.

На будівництво автодоріг у Києві, Дніпропетровську, Харкові і Донецьку до Євро-2012 цього року додатково виділять 2,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.

«Київ одержить додатково 900 млн. грн. Дніпропетровськ, Харків і Донецьк – по 500 млн. грн.», – сказав він.

Крім того, понад 1,5 млрд. грн. буде направлено на інші комунальні дороги в українських містах. «Минулого року комунальні дороги одержали 1,5 млрд. грн., цього року вони одержать стільки ж плюс інфляція, тобто до 10% одержать додатково», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, ці гроші будуть виділені з держбюджету. Що стосується коштів від акцизу на бензин, то, зазначив віце-прем`єр, сьогодні немає ефективного обліку таких продажів.

“Не маємо чіткого контролю за пістолетом, який направляється у бак”, – сказав він, зазначивши, що до жовтня планується відпрацювати схему такого обліку і презентувати її.