ПЗЗ змінила розклад руху приміських потягів на травневі свята

На першотравневі свята в розкладі руху потягів приміського сполучення Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) відбудуться зміни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, 1 і 2 травня е/п №6502 слідуватиме за маршрутом Новоград-Волинський – Коростень замість Шепетівка – Коростень; е/п №6609 сполученням Київ – Яблунець замість Київ – Коростень і е/п №6626 сполученням Яблунець – Борщагівка-технічна замість маршруту проходження Коростень – Борщагівка-технічна.

Крім того, 1 травня скасовано курсування електропоїзда №836 Коростень – Київ і дизель-поїзда №871 Коростень – Козятин, а 1, 2 і 3 травня скасований маршрут проходження е/п 6434/6433 Коростень – Коростень-Подільський – Коростень.

У той же час, на 3 травня призначено додаткове курсування електропоїзда підвищеного комфорту №836 Коростень – Київ і дизель-поїзда підвищеної комфортності №871 Коростень – Козятин.

У приміському сполученні 3 травня електропоїзд №6503 слідуватиме за маршрутом Коростень – Шепетівка замість Коростень – Новоград-Волинський, а №6609 слідуватиме за маршрутом Київ – Яблунець замість Київ – Коростень №6626 – за маршрутом Яблунець – Борщагівка-технічна замість Коростень – Борщагівка-технічна.

Також є зміни на 4 травня: е/п №6502 слідуватиме за маршрутом Шепетівка – Коростень замість Новоград-Волинський – Коростень.