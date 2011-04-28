Новий генплан розвитку Дарницького залізничного вокзалу в Києві буде готовий у червні

«Укрзалізниця» готує новий генеральний план розвитку Дарницького залізничного вокзалу в Києві, який буде готовий у червні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, «максимально нам потрібно до 20% потужності цього вокзалу».

«Нам не потрібно стільки квадратних метрів – це даремно витрачені кошти», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. При цьому він зазначив, що розвивати два великі вокзали в Києві було б помилкою.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу розпочато в 2004 році на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 31 березня 2004 р. №192-р "Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві”. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 вересня 2007 р. №758-р затверджено техніко-економічне обгрунтування будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в м. Києві, яким визначено черги будівництва.

В кінці 2009 р. повідомлялося, що продовження будівництва пасажирського вокзалу станції «Дарниця» відкладено через відсутність фінансування.

Роботи щодо пасажирського вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції Київ-Пасажирський, були припинені в очікуванні інвестора. «Конкурси для визначення інвестора проводилися неодноразово, й навіть практично були підписані договори на початок робіт, проте через кризу вони були припинені», - зазначав тоді начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

23 вересня 2010 р. О.КРИВОПІШИН сказав, що для добудови Дарницького вокзалу необхідно близько 100 млн. євро інвестицій.